14. Juli 2019, 21:47 Uhr Gegen den Verkehrskollaps in Dachau Unternehmer fordern eine City-Maut

Firmenchefs wollen den Zustrom in die Stadt Dachau steuern, da sie einen Verkehrskollaps befürchten. Sie setzen auf alternative Modelle wie ein Seilbahnprojekt und neue Logistikkonzepte für die An- und Auslieferung

Von Petra Schafflik, Dachau

Schon morgens um fünf Uhr Stopp-and-Go auf allen Durchgangsstraßen Richtung München, dann Dauerstau bis in den Abend, erst nachts nach 22 Uhr kommt der Verkehr ein wenig in Bewegung. Dieses Horrorszenario skizzierte vor Unternehmern aus dem Landkreis Joseph Seybold, Referent für Verkehr und Mobilität bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Wenn die Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter wachse wie prognostiziert, so der Experte, drohe der Verkehrskollaps.

Denn die Straßen in Dachau, in Karlsfeld und Gemeinden des Landkreises seien bereits heute überlastet, warnte Seybold. Das S-Bahnsystem werde "immer fragiler", weil es am Limit sei. Alternative Modelle wie die aktuell diskutierten Seilbahnprojekte "werden heute noch belächelt, aber wir werden sie brauchen". So wie Radschnellwege, neue Logistikkonzepte für die Anlieferung und auch eine City-Maut, um den Zustrom in die Stadt zu steuern. Daran ließ Seybold keinen Zweifel.

Wie sie morgen noch ihre Kunden erreichen, Waren ausliefern oder selbst geliefert bekommen sollen, diese Fragen treiben die Firmeninhaber im Landkreis um, wie die lebhafte Debatte zeigte. Auf einer Sitzung im Herbst wollen deshalb die im IHK-Regionalausschuss Dachau organisierten Unternehmer ein Positionspapier erarbeiten. Denn auch für den Landkreis liegt ja ein neues Verkehrskonzept vor, und Maßnahmen stehen an. "Dieses Thema ist so wichtig, da sollte der Regionalausschuss Dachau eine dezidierte Meinung haben", betonte der Vorsitzende des Gremiums, Peter Fink.

In München wollen die Unternehmen nicht auf die Politik warten, die IHK hat deshalb gemeinsam mit Betrieben das Projekt "Modellstadt München 2030" gestartet, um innovative Verkehrskonzepte zu entwickeln, wie Seybold erklärte. Für den Landkreis hat die Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren eine umfassende Studie erarbeitet, die Florian Haas vom Landratsamt den Unternehmern den Firmenchefs vorstellte. Demnach soll in den kommenden Jahren der öffentliche Nahverkehr gerade in den ländlichen Gebieten des Landkreises ausgebaut sowie Radwege vernetzt werden - mit dem Ziel, dass Bürger ihre alltäglichen Wege seltener mit dem Auto zurücklegen. Auch die geplante Nordostumgehung Dachaus ist wichtig, meinen die Unternehmer. Denn es brauche definitiv "weitere Verkehrsachsen um Dachau herum". Und zwar bald, betonte der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Johann Liebl. Wenn in Dachau erst einmal Seeber-Gewerbegebiet und MD-Gelände bebaut seien, "dann ist es zu spät". Schon jetzt komme das Vorhaben 30 Jahre zu spät, betonte ein Unternehmer.

Begrüßt wurde von den Firmeninhabern der Ansatz, Anliefer- wie Serviceverkehr stärker in die Nacht zu verlegen und dafür Lastwagen mit leisen Elektromotoren zu verwenden. "Damit wir die Stadt überhaupt am Laufen halten können", wie Seybold sagte. Tatsächlich bereitet die Anlieferung den Betrieben in Stadt und Landkreis häufig Probleme. "Aber Baustellen dürfen nur zwischen sieben und 22 Uhr angefahren werden", erklärte Bauunternehmer Werner Mooseder. Lebensmittellieferungen seien erst ab sechs Uhr zulässig, ergänzte Wirtschaftsförderer Liebl. Vieles sei reguliert, "aber das funktioniert so nicht mehr", betonte Seybold.

Einig waren sich die Unternehmer, dass ein Ausbau des Radverkehrs nur ein winziger Baustein zur Lösung der Verkehrsprobleme sein könne. Dennoch sollten Radwege vernetzt und Lücken geschlossen werden. "Denn da gibt es die schönsten Strecken, die enden dann im Nichts", sagte Peter Fink. Für den Ausbau des Radverkehrs sieht Fink aber durchaus auch die Betriebe in der Pflicht. Sie sollten einen Beitrag leisten. Fink regte an, Umkleiden und Duschen für Mitarbeiter bereitzustellen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Dennoch werden bei Regenwetter oder im tiefsten Winter nur wenige aufs Fahrrad oder Pedelec steigen, das wissen auch die Unternehmer.

Ihnen bereitet neben dem Arbeitsweg der Mitarbeiter auch der Weg zum Kunden Sorge. Für Handwerker werde es zunehmend unkalkulierbar, Auftraggeber in München zu erreichen. Ein ihm bekannter Betrieb schreibe gar keine Angebote mehr für Münchner aus, berichtet Fink. "Weil seine Mitarbeiters sonst oft länger im Auto sitzen, als auf der Baustelle arbeiten." Genau deshalb sind die Unternehmer auch offen für eine Begrenzung des motorisierten Verkehrs mit einer City-Maut. Genau das ist auch die Haltung der IHK, so die Leiterin der Geschäftsstelle München, Tina Emslander. "Wir priorisieren ein ökonomisches Steuerungssystem vor Verboten."