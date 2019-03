6. März 2019, 21:46 Uhr Gegen den Immobilienpreiswahnsinn Eigentumswohnungen für Dachauer Bürger

Die Stadt will den Bedarf an einem Einheimischenmodell für Menschen mit eher geringem Einkommen erheben

Die Stadt Dachau will ihren Einwohnern die Möglichkeit geben, eine eigene Wohnung zu kaufen. Beim so genannten "Dachauer Modell" kommt nicht derjenige zum Zug, der am meisten Geld bietet, sondern jene Dachauer Bürgerinnen und Bürger, die einem "fairen Punktesystem zufolge" kaufberechtigt sind. So teilt es die Stadt in einer Presseerklärung mit. Entstehen sollen die Wohnungen am Otto-Kohlhofer-Weg in Dachau Ost. Insgesamt werden etwa 80 Wohnungen in vier Wohngebäuden errichtet. Die Hälfte davon soll laut Beschluss des Familien- und Sozialausschusses im Einheimischenmodell verkauft werden. Die Kaufberechtigten werden nach einem Punktesystem ausgewählt, das die Höhe des Einkommens und soziale sowie gesundheitliche Aspekte berücksichtigt. Außerdem spielt eine Rolle, wie lange die Antragsteller bereits in Dachau leben oder arbeiten.

Bei Paaren oder Familien darf das Jahreseinkommen 90 000 Euro zuzüglich der Kinderfreibeträge von 7000 Euro nicht überschreiten. Es zählt das durchschnittliche Einkommen der letzten drei Jahre. Bei Alleinstehenden liegt die Grenze bei 45 000 Euro zuzüglich Kinderfreibetrag. Antragsteller dürfen kein Wohneigentum, zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht oder zu Wohnzwecken geeignetes Grundeigentum haben. Das Vermögen eines Bewerbers darf 175 000 Euro nicht übersteigen.

Die Idee ist, nicht nur Sozialwohnungen zu bauen, sondern überhaupt bezahlbaren Wohnraum auch für die Mittelschicht zu schaffen. Die Stadt will aber nun zunächst die Nachfrage erheben und dabei vielleicht auch ihre Kriterien testen. Ein Umfragebogen wird im städtischen Magazin "Stadt im Gespräch" am Donnerstag, 14. März, erscheinen. Interessenten sollten diesen Fragebogen bis zum 31. März vollständig ausgefüllt an die Stadt Dachau schicken. Der Fragebogen wird auch im Internet abrufbar sein unter www.dachau.de in der Online-Ausgabe des Stadtmagazins. Interessenten bewerben sich damit noch nicht direkt auf eine Wohnung. Die Stadt und die Stadtbau GmbH als Bauherrin wollen sich einen Überblick darüber verschaffen, ob und wenn ja wie viele Bürgerinnen und Bürger es gibt, die sich vorstellen können, eine Wohnung im Einheimischenmodell zu kaufen, und wie viele Interessenten die Kriterien erfüllen würden. Diejenigen, welche die Anforderungen erfüllen, werden von der Stadtbau Nachricht erhalten. Baubeginn für die Wohnhäuser am Otto-Kohlhofer-Weg soll im Frühjahr 2020 sein.

Das Einheimischenmodell ist Teil der Dachauer Grundsätze zur Baulandentwicklung, einem Regelwerk, an dem viele Jahre gearbeitet wurde. Es wird erstmals bei der Bebauung der MD-Papierfabrik-Brache zur Anwendung kommen. Nach dem Münchner Modell der sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) sollen Großinvestoren an den Kosten, die der Zuzug auslöst, beteiligt werden. Sie werden verpflichtet, Flächen für Sozialwohnungen abzutreten und Beiträge zur Infrastruktur von Leitungen bis Schulen zu leisten.