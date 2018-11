4. November 2018, 21:52 Uhr Gegen das Vergessen Die Schwestern von Mallersdorf

Die im Jahr 2005 vom ehemaligen Kreisheimatpfleger Nobert Göttler ins Leben gerufene Reihe "Gegen das Vergessen" wird seit 2013 von seiner Nachfolgerin Birgitta Unger-Richter fortgeführt. "Gegen das Vergessen" macht im jährlichen Turnus auf außergewöhnliche Persönlichkeiten aufmerksam, die sich im Landkreis Dachau im sozialen, politischen, kulturellen oder wissenschaftlichen Bereich verdient gemacht haben. Dieses Jahr erinnert die Reihe an die vormals im Krankenhaus Dachau tätigen Mallersdorfer Schwestern. Anlass dafür ist die Restaurierung ihres Grabsteins, die der Landkreis Dachau auf Anregung von Anni Härtl in die Wege geleitet hat.

Am 15. März 1864 traten die ersten drei Schwestern des Ordens der Franziskanerinnen ihren Dienst im Dachauer Krankenhaus an. 128 Jahre später, am 31. März 1992, verließen die letzten Schwestern den Ort. Mehr als ein Jahrhundert leistete der Orden der "Franziskanerinnen von der Heiligen Familie", auch "Mallersdorfer Schwestern" nach ihrem Mutterkloster im niederbayrischen Mallersdorf genannt, einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Kranken im Landkreis Dachau. Das 1823 erbaute Spital in der Gottesackerstraße gehörte ursprünglich dem Markt Dachau. Am 31. Dezember 1861 beschloss der Magistrat, "dass das hiesige Lokalkrankenhaus sowie das gegenwärtig auf 690 Gulden 21 Kreuzer gewertete Mobiliar und die Summe von 9500 Gulden, und der daran anstoßende Hausgarten um die Summe von 500 Gulden an den Bezirk Dachau käuflich überlassen werden soll." Der Distrikt erwarb das Spital, da es zu seinen Pflichtaufgaben gehörte, sich um die die Errichtung und Unterhaltung von Krankenanstalten zu kümmern. Bereits 1862 hatte man sich mit den Schwestern in Verbindung gesetzt, um sie als Pflegepersonal zu gewinnen. Der Vorstand des Bezirksamtes Dachau bat am 8. Oktober 1862 um Arme Franziskanerinnen für das Krankenhaus, "da er von der segensreichen Tätigkeit der Schwestern in Starnberg gehört hatte".