26. April 2019, 21:51 Uhr Gegen Baum gefahren 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Donnerstagnacht ist ein 18-Jähriger zwischen Pellheim und Webling mit seinem Audi Q2 gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Dachauer gegen 23.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Pellheimer Straße in Richtung Webling unterwegs. Kurz nach der Ziegelei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann per Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern gebracht. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 44 000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung und zur Absperrung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Pellheim im Einsatz. Der Verkehr musste wegen des Unfalls ungefähr einer Stunde lang umgeleitet werden.