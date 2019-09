Ein gefährliches Wendemanöver auf der B 471 hat am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Einem Polizeisprecher zufolge wendeten gleich zwei Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Fürstenfeldbruck, weil sich vor der A 8 ein Stau gebildet hatte. Der Verkehr staute sich etwa drei Kilometer zurück, deshalb wollte ein 48-jähriger Skoda-Fahrer aus Feldkirchen auf der Bundesstraße umdrehen. Das Gleiche tat ein 48-jähriger Münchner mit seinem Renault. Doch beide übersahen laut Polizei einen entgegenkommende Peugeot. Er streifte den Skoda und kollidierte anschließend noch mit dem Renault. Der Unfall ging glücklicherweise glimpflich aus. Der Fahrer im Peugeot, ein 76 Jahre alter Mann aus dem Alb-Donau-Kreis, blieb ebenso wie die anderen beiden Verkehrsteilnehmer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Für die Unfallverursacher hat die Sache noch ein Nachspiel: Gegen die zwei Autofahrer, die auf der B 471 verbotswidrig wendeten, wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.