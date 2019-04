10. April 2019, 22:31 Uhr Gefährlicher Vierbeiner Radfahrer stürzt, weil er Katze ausweicht

Ein 27-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch gegen zwei Uhr in Dachau in der Bahnhofstraße gestürzt, weil er einer Katze ausweichen wollte. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach lief die Katze aus heiterem Himmel quer über die Fahrbahn, "ohne auf den Radler überhaupt zu achten", schreibt die Polizei. Der 27-jährige Fahrradfahrer konnte zwar noch rechtzeitig reagieren, verlor aber bei dem Ausweichmanöver das Gleichgewicht und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.