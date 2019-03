11. März 2019, 21:57 Uhr Gedenken in Dachau Zwei neue Künstlerplaketten

CSU-Stadträtin Silvia Kalina hat zwei Künstlerplaketten für bekannte und nicht in Dachau beerdigte Künstler an der südlichen Friedhofsmauer im Alten Friedhof beantragt. In der Sitzung des Kulturausschusses des Dachauer Stadtrats begründete Kalina ihren Antrag damit, dass für den 2017 verstorbenen Maler Thomas Vesely, der in der Kleinen Moosschwaige sein Atelier hatte und nicht in Dachau beerdigt ist, bereits in der vorgesehen Nische an der Friedhofsmauer eine Künstlerplakette angebracht worden sei. Bei den beiden verstorbenen Künstlern handelt es sich um den Maler Otto Fuchs, genannt Akt-Fuchs, geboren 1911 in Metz in Frankreich. Er lebte seit 1938 in Dachau. Die letzten Jahre verbrachte er in München, dort ist er 2011 verstorben und auch beerdigt worden. Auch der Bildhauer Karl Halt-Trossbach hatte sehr lange seinen Lebensmittelpunkt in Dachau. Er starb Ende 2018 in Berlin. Er gestaltete unter anderem die Bronze-Nachbildungen der Dachauer Tore in der Augsburger Straße und Konrad-Adenauer-Straße. Die beiden Tafeln sollen nach Aussage der Verwaltung in Auftrag gegeben werden und nach Fertigstellung entsprechend angebracht werden, teilt die CSU-Fraktion mit.