8. Juli 2019, 21:40 Uhr Gedenken Gottesdienst für Widerstandskämpfer

Anlässlich des 75. Jahrestags des 20. Juli 1944 laden die Katholische und Evangelische Seelsorge in der KZ-Gedenkstätte Dachau am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr zum Gottesdienst in die Versöhnungskirche ein. Es wird an die Protagonisten des 20. Julis erinnert, die ihr Engagement im Widerstand mit dem Leben bezahlen mussten. Auch an deren Familien soll gedacht werden. Im Anschluss gibt es Kaffee und Tee im Gesprächsraum.