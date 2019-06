6. Juni 2019, 21:52 Uhr Geburtstag Vfl Egenburg wird 70 Jahre alt

Der Sportverein feiert sein Jubiläum mit einem bunten Programm

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Vom 12. bis 14. Juli feiert der VfL Egenburg sein 70-jähriges Vereinsbestehen. Eröffnet werden die Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag um 20 Uhr in der Gemeindehalle Pfaffenhofen mit einem Kabarettabend. Chris Böttcher, einer der bekanntesten und populärsten bayerischen Kabarettisten, präsentiert unter dem Titel "'s Beste" eine Mischung aus seinem aktuellen Programm "Freischwimmer" und einem Best-of der bisherigen Nummern. Karten gibt es an vielen Vorverkaufsstellen in der Gemeinde sowie online unter www.vfl-egenburg.de und telefonisch unter 08134 / 556 556. Am Samstag, 13. Juli lädt der VfL Egenburg zum "Tag der Vereine". Die Tennisabteilung hat hierfür ein Nostalgieturnier organisiert, die Stockschützen führen ein Jubiläumsturnier durch und die AH-Mannschaft der Fußballabteilung zeigt auf dem Sportplatz ihr Können. Die Abteilung Gymnastik und Fitness hat von 13 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm, unter anderem mit Kinderschminken und Hüpfburg vorbereitet. Von etwa 21.30 Uhr an startet der Festabend des Vereins, bei dem die Band El Prosit für Stimmung sorgt. Der feierliche Festsonntag am 14. Juli wird um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gemeindehalle eröffnet. Im Anschluss folgen ein Fußballturnier der 1. Mannschaft und der "VfL Junior Daviscup" der Tennisabteilung. Zudem lädt der VfL Egenburg zum "Tag der offenen Tür" in das neue Sportheim ein. Auch für die Veranstaltung an diesem Tag bietet die Abteilung Gymnastik und Fitness von 13 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Kinder an.