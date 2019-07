30. Juli 2019, 21:41 Uhr Gebrüder Schuster unterstützen Sportverein TSV Dachau hat neuen Sponsor

Der Verein arbeitet ab sofort mit der VK Wohnbau GmbH zusammen

Der TSV Dachau 1865 hat mit der VK Wohnbau GmbH nicht nur einen neuen Partner, sondern auch einen neuen Hauptsponsor. Das Unternehmen um die beiden Brüder Christian und Peter Schuster wird den TSV über eine Laufzeit von mindestens drei Jahren sponsern. Das hat der TSV mitgeteilt. Mit Peter Schuster hat der Verein einen Gönner in den eigenen Reihen, der den TSV bereits bestens kennt: In seiner Studentenzeit war er Tennistrainer in der Jugend. "Ich möchte mit dem Sponsoring meine Verbundenheit zum Sport und der Stadt Dachau wiedergeben", so Schuster. Als ehemaliger Leistungssportler habe er die Liebe zum Sport nie verloren. "VK Wohnbau ist außerdem Hauptsponsor der Bundesliga Herren 30 Tennismannschaft vom TC Dachau. Wir möchten mit dem Sponsoring in Dachauer Sportvereine investieren und hier führt an der höchsten Fußballmannschaft kein Weg vorbei."

1865-Präsident Wolfgang Moll freut sich über die Zusammenarbeit. "Wir sind froh, mit der VK Wohnbau GmbH und der Familie Schuster einen Partner und Förderer unserer Fußballabteilung gefunden zu haben, der aus Dachau kommt, seit jeher einen Bezug zu unserem Verein hat und der ein Sportsponsoring und die Förderung des Nachwuchses richtig einzuschätzen weiß", so Moll.

Die VK Wohnbau GmbH ist seit 2013 am Markt aktiv. Das Unternehmen zeichnet sich laut einer Pressemitteilung "durch langjährige Routine und Erfahrung seiner Gründer aus" und hat seinen Sitz in München-Pasing. Ob ausgesuchte Häuser oder Wohnungen, neugebaut oder von Grund auf kernsaniert - die VK Wohnbau GmbH biete hochwertige Top Adressen im Großraum München und Dachau, schreibt der TSV Dachau.