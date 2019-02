22. Februar 2019, 22:04 Uhr Gastronomie Stadtwerke suchen neuen Wirt für Bäder

Die Stadtwerke Dachau suchen ab September einen neuen Dienstleister für die Gastronomie im Familien- und im Hallenbad. Die bisherige Wirtin, Parthena "Poppy" Spanidou, wird die H2O-Lounge im Hallenbad und die beiden Bistros im Familienbad nur noch bis zum August 2019 führen. 15 Jahre war sie für Essen und Getränke in den beiden Dachauer Schwimmbädern zuständig. Nun sucht sie eine neue Herausforderung im Bereich Hotel oder Gastronomie, allerdings in München und nicht mehr in Dachau.

Der neue Betreiber soll langfristig bleiben und auch die hochmoderne Küche im neuen Hallenbad übernehmen, das voraussichtlich Ende 2020 fertig gestellt wird, teilen die Stadtwerke in ihrer öffentlichen Ausschreibung mit. Bewerben kann man sich bei der Bäderleitung der Stadtwerke, Barbara Kern, per E-Mail an info@stadtwerke-dachau.de bis spätestens 30. April.