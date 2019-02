25. Februar 2019, 22:06 Uhr Gastronomie Metzgerei Gasteiger eröffnet

Der neue Pächter Ewald Zechner legt Wert auf Nachhaltigkeit

Das Essensangebot in der Altstadt wird größer. Die Traditionsmetzgerei Gasteiger, die vor zwei Jahren zumachte, eröffnet wieder am Mittwoch, 13. März. Der neue Pächter heißt Ewald Zechner, in Dachau vor allem bekannt als Volksfestwirt. Mit der Metzgerei in der Konrad Adenauer Straße will er neue Wege gehen. "Wir haben ein neues, modernes Konzept für den Gasteiger. Wir wiedereröffnen hier keine Metzgerei mit Fleisch und Wurstwaren im klassischen Sinn", so Zechner. "Wir machen hier mehr."

Der gebürtige Kärntner will dort traditionelle bayerische und österreichische Schmankerl anbieten. Die Kunden können entweder Speisen mitnehmen oder in der Metzgerei essen. Neben klassischen zünftigen Brotzeiten und den täglich wechselnden drei Mittagsgerichten soll es auch zahlreiche vegane und vegetarische Gerichte geben.

"Wir werden beim Gasteiger versuchen, die traditionelle mit der modernen Welt charmant und ökologisch nachhaltig zu verbinden", sagt Zechner. Der neue Pächter will zum Beispiel auch einen "Slow Food Veggi Burger" anbieten. Zechner legt Wert auf "zeitgemäße und nachhaltige Lösungen". Deshalb will er künftig sowohl bei der Zubereitung der Speisen als auch bei der Verpackung so weit wie möglich Aluminium, Plastik und sonstigen Einwegmüll vermeiden.

Im Moment laufen noch die letzten Vorbereitungen sowie Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.