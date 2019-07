2. Juli 2019, 22:06 Uhr Gartenfest der Friedenskirche Flotte Musik und schnelle Entchen

Friedenskirche Dachau lädt zu Gartenfest mit vielen Aktionen ein

Die evangelische Kirchengemeinde der Friedenskirche lädt am Sonntag, 7. Juli, wieder zu ihrem Gartenfest auf dem Gelände neben der Kirche ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zur Tauferinnerung in der Friedenskirche mit dem Bläserensemble Kontra-Brass. Kinder können ihre Taufkerze mitbringen. Im Anschluss gibt es im Garten der Gemeinde Speisen und Getränke und genug Platz für die kleineren Gäste zum Spielen sowie ein Bastelangebot von den Leiterinnen der Kleinkindgruppen.

Musikalisch unterhält die muntere Straßenmusik-Kombo Fanfare de l'Orient-Express, die sich selbst als "Jazzo-Flonflon-Latino-Klezmer-Balkano-Musiker" bezeichnet. Von 13 Uhr an belebt der Chor Feo Antso der madagassischen christlichen Glaubensgemeinschaft München die Feier mit einem besonderen Konzert. Die Spuren der Gründung des Chors führen zu Gemeindemitgliedern der Friedenskirche in Dache. Bildnerische Kunst erwartet die Besucher in Form der neuen Ausstellung "Lichtskulpturen" der Schwabhausener Künstlerin Christiane Demenat, die bis Mitte August in der Kirche zu sehen sein wird. Am frühen Nachmittag findet dann das legendäre Entenrennen auf dem Ascherbach statt - ein Spektakel für kleine und große Kinder, bei dem es vielfältige Preise zu gewinnen gibt. Außerdem stellen sich die Brasil-AG und die Stiftung der Friedenskirche vor. Die Jugend der Friedenskirche wartet mit einer kulinarischen Überraschung auf. Organisiert wird die Feier der Gemeinde mit den Mitgliedern des Fördervereins des Kinder- und Jugendhauses, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Ende ist gegen 15 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in die Räume des Gemeindehauses und des Kinder- und Jugendhauses verlegt.