Die zehnte Spielzeit der Fürstenfelder Theaterreihe beginnt mit einer der aufregendsten Tanzaufführungen der letzten Jahre - Sharon Eyal und Gai Behars "Soul Chain". Mit dieser Choreografie kehrt die Tanzkompanie des Staatstheaters Mainz "tanzmainz" am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr zurück nach Fürstenfeld. Schon als Tänzerin der berühmtem Batsheva Dance Company war Sharon Eyal eine Ausnahme-Erscheinung. Inzwischen hat die Israelin auch als Choreografin weltweit für Furore gesorgt. In "Soul Chain" tauchen exzentrische Wesen aus dem Nebel auf. Getrieben von stampfenden Techno-Beats stolzieren sie mit angewinkelten Armen und gewölbter Brust auf Zehenspitzen durch den Raum und formieren sich im tranceartigen Gleichschritt zu einer Gruppe, deren Bewegungen eine ungeheure Intensität und Sogwirkung entwickeln. In immer neuen Formationen, Rhythmus- und Richtungswechseln verschmelzen exzessive, fragile und aggressive Einzelwesen zu einem vibrierenden Gesamtkörper, scheinbar gesteuert von einer unsichtbaren Macht. Die beeindruckenden Szenen liefern keine eindeutigen Antworten, es sind vielschichtige, symbolhafte Körperbilder, in denen repetitiv agierende Individuen immer wieder ausbrechen und unterdrückte menschliche Regungen offenbaren, die es zu entschlüsseln gilt. Es sind intensive, vieldeutige Bilder, die die konfliktreiche Beziehung zwischen Individuum und Gruppe beleuchten und lange nachwirken. Die große Kartenanfrage aus ganz Deutschland spricht für die Anziehungskraft der Aufführung, die 2018 auch mit dem deutschen Theaterpreis "Faust" ausgezeichnet wurde. Deshalb freut sich das Veranstaltungsforum, diese Produktion dank der Kooperation mit "tanzmainz" als exklusives Bayern-Gastspiel zeigen zu können.

Letzte Abonnements für Theater Fürstenfeld und Einzelkarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Darin enthalten sind sechs Stücke. Das Abonnement ist für 100 Euro erhältlich (ermäßigt 70 Euro). Einzelkarten ab 19 Euro (ermäßigt 14 Euro) bekommen Interessierte auch bei allen "Reservix" Vorverkaufsstellen und online unter dem Link www.reservix.de.