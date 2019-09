Artikel per E-Mail versenden

Hohe Auszeichnung für einen Dachauer: Der Bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, hat Florian Söllner aus Dachau am vergangenen Donnerstag in einer Feierstunde in München die Medaille "Courage bringt Sicherheit" ausgehändigt.

Söllner hat am 6. Oktober 2018 in der S-Bahn der Linie 2 Richtung Petershausen eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei unbekannten Tätern und mehreren Fahrgästen zu schlichten versucht und wurde dabei von einem der Männer verletzt. Eine Frau zog Florian Söllner daraufhin von den Tätern weg und forderte andere Fahrgäste in dem S-Bahn-Abteil auf sich dazwischen zu stellen. Eine weitere Frau konnte den Angriff auf ihrem Handy dokumentieren und die Aufnahmen der Bundespolizei als Beweismittel zur Verfügung stellen.

Durch das mutige Eingreifen und überlegte Handeln von Florian Söllner sowie der beiden Frauen konnten weitere Straftaten der unbekannten Männer verhindert werden. Das Landratsamt Dachau bedankt sich im Namen aller Bürger bei Florian Söllner und bei den beiden Damen für die gezeigte Zivilcourage.