30. August 2018, 22:19 Uhr Für VdK-Mitglieder Erste-Hilfe-Kurs im Hölzel-Haus

Für seine Mitglieder bietet der VdK Ortsverband Dachau am Freitag, 28. September einen Erste-Hilfe-Kurs an. Im von 13 bis 18 Uhr werden verschiedene Situationen eingeübt. Der Kurs Erste Hilfe wendet sich grundsätzlich an alle Interessierten, da keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind. Folgende Themen werden behandelt: Eigenschutz und Absichern von Unfällen, Helfen bei Unfällen, Wundversorgung, Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen, Verbrennungen, Hitze- und Kälteschäden, Verätzungen, Vergiftungen, lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung, Umgang mit dem Defi. Die Situationen werden praktisch geübt. Der Kurs findet im Adolf-Hölzel-Haus, Ernst-Reuter-Platz 1 in Dachau statt. Die Leitung hat Bernhard Hartmann vom BRK Dachau. Mitglieder zahlen 15 Euro. Verbindliche Anmeldung in der Kreisgeschäftsstelle ist erforderlich unter kv-dachau@vdk.de oder telefonisch unter 08131/ 87 87 2 bis Montag, 10. September.