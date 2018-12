7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Für Sonderschau Karlsfelder Heimatmuseum sucht Fotos aus den 50er Jahren

Das Karlsfelder Heimatmuseum sucht Fotos aus den 50er Jahren - nicht irgendwelche natürlich, sondern Ansichten der Gemeinde. Die Bilder sind für die Sonderausstellung "Traumziel Karlsfeld !?" vorgesehen. Sie sollen in die Wanderausstellung "Die 50er Jahre - Wirtschaftswunder und Verdrängung" integriert werden. Vom 20. Januar an wird sie im Heimatmuseum gezeigt. Leiterin Ilsa Oberbauer versichert, dass alle Bilder und auch Unterlagen zeitnah zurückgegeben werden. Interessant für die Sonderausstellung sind vor allem Fotos von Häusern, auch wenn sie erst in der Bauphase waren, Straßenzüge, Kirchen, der Bahnhof oder Wirtshäuser. Auch die Geschäfte sahen damals völlig anders aus als heute. Selbst die BMW-Wohnsiedlung und die Wohnlager rund um den Ort sind interessant. Wer Beiträge liefern will, kann sich unter Telefon 08131/913 80 bei Oberbauer oder 08131/ 97188 bei Horst Plennert melden.