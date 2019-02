25. Februar 2019, 22:06 Uhr Für Schreber Sonnengärten vermieten Parzellen in Dachau

In den kommenden Wochen beginnt auch für Hobbygärtner wieder die Garten- und Pflanzsaison. Wer das Garteln in diesem Jahr einmal selbst ausprobieren möchte, jedoch selbst keinen eigenen Garten hat, kann sich wieder beim Verein Sonnengärten Dachau e.V. eine eigene Pflanzparzelle direkt am Dachauer Bahnhof mieten. Der Verein verpachtet die Grundstücke in der Größe zwischen 50 und 100 Quadratmetern innerhalb der Kleingartenanlage auf der Ostseite des Bahnhofs. Geeignet sind die Flächen zum Anbau von eigenem Gemüse, Kräutern oder Blumen. Doch auch für diejenigen, die einfach mal im Grünen entspannen wollen, bieten sich die Flächen an. Die Pflanzparzellen verfügen alle über einen Zugang zu einem Gemeinschaftsbrunnen. Zudem stellen die Sonnengärten den Hobbygartlern Werkzeug zur Bodenbearbeitung zur Verfügung, sowie in der Hauptsaison auch eine mobile Toilette. Die Verpachtung der Flächen erfolgt von sofort an. Ansprechpartner ist Dieter Leiß vom Verein Sonnengärten Dachau e.V., Telefon 0176/78255277. Weitere Informationen auch im Internet unter www.sonnengärten-dachau.de .