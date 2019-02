4. Februar 2019, 22:03 Uhr Für Petershausen Faschingskomitee sucht Mitstreiter

Die Vorbereitungen auf den Faschingszug in Petershausen haben schon im vergangenen Jahr begonnen. Jetzt arbeiten die Organisatoren i am Feinschliff des Maschkera-Treffens. Das heißt in erster Linie Wagenbau und Organisation. Um das narrische Treiben gut über die Bühne zu bringen, braucht das Faschingskomitee dringend Unterstützung. Es werden noch Mitarbeiter für den Barbetrieb am Faschingssonntag gesucht. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch oder auch über WhatsApp bei Peter Kosak unter 01514/6404663" melden. Zudem werden noch witzige Beiträge für die Faschingszeitung gesucht. Bürger können sie per E-mail an fz@fasching-petershausen.de oder an David Hechtl, Telefon 0160/20 72 3 72" übermitteln. Die nächsten Arbeitssitzungen finden am 6. und 20. Februar, jeweils 19.30 Uhr, in der Sportgaststätte Olympia in Petershausen statt.