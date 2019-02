14. Februar 2019, 22:18 Uhr Für Kinder und Erwachsene Märchennachmittag bei der Caritas

Märchen sind nicht nur etwas für Kinder: "Auch für uns Erwachsene bieten sie Erinnerungen an die Kinderzeit und oft auch interessante neue Einsichten und vielleicht sogar Ermutigung für unser Leben", schreibt die Caritas in einer Pressemitteilung. Und so veranstaltet der Wohlfahrtsverband in seinem Treffpunkt 50 plus am Mittwoch, 20. Februar, um 14 Uhr einen Märchennachmittag mit Rosemarie Wechsler. Wer im Caritas-Zentrum, Landsberger Straße 11 in Dachau, dabei sein möchte, muss unter der Telefonnummer 08131/298-11 50 anmelden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei