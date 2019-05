9. Mai 2019, 22:10 Uhr Für Kinder Regenbogenkasperl in der Furthmühle

Der Regenbogenkasperl aus Überacker ist am Sonntag, 19. Mai, um 15 Uhr in der Furthmühle bei Egenhofen zu Gast. Hinter dieser Figur steckt Alice Nüssl, Mittelschullehrerin und leidenschaftliche Puppenspielerin. Sie schreibt ihre Stücke selbst und erweckt den Regenbogenkasperl so zum Leben, dass nicht nur die Kinder begeistert sind. Einlass ist eine Stunde vor der Vorstellung. Damit dann das Warten nicht allzu lange dauert, gibt es kleine Speisen und Getränke. Der Eintritt kostet fünf Euro. An diesem Sonntag kann man auch im Rahmen des internationalen Museumstages an Führungen durch die Furthmühle teilnehmen. Beginn ist ab 13.30 Uhr, der Eintritt kostet nur so viel, wie jedem Gast der Besuch wert war. Die Furthmühle liegt an der Glonn an der Grenze zum Brucker Landkreis.