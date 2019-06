30. Juni 2019, 22:18 Uhr Für Inklusion Fotoaktion gegen die Barrieren in den Köpfen

Die Schirmherrin, Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU), sagt: "Teilhabe und Inklusion bedeuten für mich, dass Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen von Beginn an selbstbestimmt zusammenleben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten. Wir müssen die Barrieren in den Köpfen beseitigen. Denn Menschen mit Behinderung sind in erster Linie Menschen. Wenn wir das akzeptieren, wird Inklusion gelingen." Für ein selbstbestimmtes Miteinander steht der Aktionstag "Kunterbunte Lebenslinien" am kommenden Samstag in der Firma Amper-Plastik in Dachau.

Die "Kunterbunte Inklusion" ist eine Initiative von Eltern, die Inklusion leben und in allen Bereichen weiter voranbringen wollen. Um auf Inklusion im Arbeitsleben aufmerksam zu machen, gestaltet sie jetzt diesen Aktionstag unter dem Motto "Kunterbunte Lebenslinien". Im Mittelpunkt steht dabei eine einmalige Fotoaktion, für die 25 Betriebe bereitwillig ihre Türen für Kinder mit und ohne Behinderung geöffnet haben. Der Zuspruch war überwältigend - es konnten gar nicht so viele Bilder gemacht werden wie Betriebe teilnehmen wollten, wie die Veranstalter schreiben.

Einmal Fotomodell sein und im Mittelpunkt stehen, dieser Traum wurde für viele Kinder mit sichtbaren oder unsichtbaren Behinderungen und auch für Kinder ohne Behinderung bei der Fotoaktion "Kunterbunte Lebenslinien" Wirklichkeit.

Die Orte der Fotoshootings waren die Welt der Erwachsenen, in der sie als Mitarbeiter in realen Betrieben fotografiert wurden: als "Lieblingslinienbus"-Busfahrer, als Tierärztin- oder pflegerin im Tierpark Hellabrunn, Ammerseeschifffahrtskapitän oder als Schauspieler bei "Dahoam is Dahoam". Spannend war es für die Kinder, in die Arbeitswelten einzutauchen, als Mechaniker, Schmuckdesignerinnen, Kfz-Gutachter, Bäckerinnen, Schreiner, Feuerwehrmann, Verkäuferinnen, Servicekraft, Altenpflegerin, Fitnesstrainer, Gärtner, Erzieherin, Lageristin, Arbeitsvermittler, Bürokaufleute, Optiker oder als Köche.

Insgesamt wurden 25 unvergessliche Erlebnisse auf Fotos festgehalten, die nun präsentiert werden. Vermutlich wird sich dann der eine oder andere Betrachter fragen, welches der Kinder denn nun mit einer Behinderung lebt und welches nicht? Die Ausstellung ist absichtlich so gestaltet, dass die Antwort in den meisten Fällen nicht sofort erkennbar ist.

Eingerahmt wird die Veranstaltung von nostalgischen Jahrmarktsbuden mit Spiel und Spaß für Groß und Klein. Außerdem gibt es eine Autogrammstunde mit Silke Popp alias "Uschi Kirchleitner", bekannt aus "Dahoam is Dahoam", die sich für die Fotoaktion mit einem Jungen ablichten ließ. Und auch für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Die Kunterbunte Inklusion ist ein Projekt des Vereins Behinderte und Freunde Stadt und Landkreis Dachau.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 6. Juli, im Innenhof der Firma Amper-Plastik von 15 bis 20 Uhr in Dachau, Otto-Hahn-Straße 2, statt.