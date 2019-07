12. Juli 2019, 21:27 Uhr Für Händler Bewerben für den Marienmarkt

Händler können sich noch bis Freitag, 26. Juli, bewerben, um am Odelzhausener Marienmarkt ihre Waren anzubieten. Dieser findet zur Feier von Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, statt. Mehr als 30 Fieranten und Aussteller können sich auf dem und rund um den Marktplatz von Odelzhausen zwischen zehn und 17 Uhr präsentieren. Händler sollten sich mit Angabe ihres Warenangebots, Platz- und Strombedarf an Frau Mayr, Schulstraße 14, 85235 Odelzhausen wenden oder per E-Mail an mayr@odelzhausen.de.