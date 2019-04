4. April 2019, 22:11 Uhr Für guten Zweck Großer Büchermarkt des Heimatvereins

Der Heimatverein Markt Indersdorf veranstaltet am Wochenende vor Ostern wieder seinen traditionellen Büchermarkt. Inzwischen findet die Veranstaltung bereits zum 17. Mal statt, der Verkaufserlös geht in vollem Umfang in die Kosten für die Erhaltung des historischen Mesnergebäudes und des Museums im Augustiner-Chorherrenstift. Der Büchermarkt findet am Samstag, 13. April, von zehn bis 17 Uhr und am Sonntag, 14. April, von zehn bis 16 Uhr in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf am Wittelsbacher Ring statt. Etwa 25 000 Bücher der verschiedensten Genres werden angeboten, Romane, Krimis, Sach-, Koch- und Backbücher, Reiseführer, Testaufgaben für Schulabschlüsse und vieles mehr. Für die Nachwuchsleser gibt es Bilder- und Leselernbücher sowie Jugendliteratur. Auch fremdsprachige Bücher sind zu finden. DVDs, Musik-CDs und Spiele finden sich ebenfalls im Angebot. Besondere Schätze können Historiker und Hobbyforscher im Antiquariat entdecken. "Da die Preise äußerst günstig sind, die Qualität der angebotenen Bücher aber hoch ist, gibt es immer wieder wahre Schnäppchen zu ergattern", schreibt der Verein. In der Cafeteria gibt es Kaffee, Kuchen und kleine Erfrischungen zu günstigen Preisen.