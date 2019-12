Die Gemeinde Haimhausen ist um ein Stück bayerische Gastfreundschaft reicher. Das neue zehn Zimmer große "Haimhausers Hotel Garni" beim Kreisverkehr am Kramer Kreuz (Grundfeld 57) setzt auf ein Konzept, das die Trends der Zeit aufgreift und mit gelebter Tradition verbindet. Bei der Einrichtung wird mit wohnlichen Materialien, regionalen Akzenten und moderner Leichtigkeit gearbeitet. Das Haus trägt die Handschrift der jungen Chefin, die sich hier mit ihrer Liebe zu Haimhausen verwirklicht hat. "Mir ist es wichtig, dass sich jeder hier genauso zu Hause fühlt wie ich," sagt Lisa Burkard. Dazu geht die Hotelfachfrau aus Berufung auch gerne mal ungewöhnliche Wege: etwa ein 24-Stunden-Check-In, der den Gästen volle Flexibilität bei der An- und Abreisezeit ermöglicht, eine "Guest-Bar", die Snacks und Getränke zu jeder Tages- und Nachtstunde bereitstellt. Und ein Konzept, das ein hochwertiges "Power-Frühstück" mit individueller Wahlfreiheit verbindet. Das "Haimhausers Hotel Garni", das im Drei- bis Vier-Sterne-Bereich angesiedelt ist, will damit vor allem eine neue Generation von Geschäftsreisenden ansprechen, die in der Region rund um München zu tun haben, zugleich aber auch eine Auszeit in der Natur genießen und trotzdem angenehm wohnen möchten, zugunsten charmanter Lässigkeit aber gern auf übertriebenen Luxus verzichten. Wer sich an Ort und Stelle ein Bild machen möchte, kann das bei einem Tag der offenen Tür machen, der am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr stattfindet.