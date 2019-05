6. Mai 2019, 21:56 Uhr Für Gärtner Ausflug in die Böhmische Schweiz

Eine Gruppe des Obst- und Gartenbauvereins Vierkirchen unternimmt einen Dreitagesausflug in die Sächsische und Böhmische Schweiz. Dieser dauert vom 13. bis 15. September. Interessierte - auch Nichtmitglieder - können sich anmelden. Näheres zum Programm erfahren sie bei Manfred Kotzian unter Telefon 08139/994344 oder bei Maria Diemer unter Telefon 08139/994356. Außerdem gibt es noch freie Plätze für eine geplante Fahrt nach Weihenstephan bei Freising am 1. Juni. Die Vereinsmitglieder besichtigen dabei einen Nutzgarten. Treffpunkt ist an diesem Tag um 13 Uhr in Vierkirchen beim Discoparkplatz. Es werden Fahrgemeinschaften mit den eigenen Autos gebildet. Interessierte müssen sich bis Mittwoch, 15. Mai, bei Maria Diemer anmelden unter der Telefonnummer 08139/994356.