26. November 2018, 22:03 Uhr Für einen guten Zweck Dachauer Band spielt für Kinderhospiz

Eine Dachauer Band sammelt Spenden für das Kinderhospiz. Am Samstag, 1. Dezember, kann man sich von 16 bis 18 Uhr im AEZ-Amper-Einkaufszentrum in Dachau-Ost von den Tin Cups bestens unterhalten lassen. Rock 'n' Roll, Country und Oldies stehen auf dem Programm der beliebten Dachauer Band - der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. "Wir möchten auf die unschätzbar wertvolle Arbeit in Kinder-Hospizen hinweisen", so der Bandsprecher Lothar Zajicek. "Leider gibt es dafür in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung, Hospize sind auf Spenden angewiesen". Darum gehen die Spenden, die beim Benefizkonzert im AEZ gesammelt werden, zu einhundert Prozent an das "Kinderhospiz St. Nikolaus-Haus voller Leben".

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen ist eine Anlauf- und Erholungsstätte für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern. "Sich gut aufgehoben fühlen sollen sich unsere Familien", so das Versprechen der Einrichtung. "Wir begleiten die gesamte Familie bereits ab Diagnosestellung, während der gesamten Krankheitsphase und über den Tod hinaus."