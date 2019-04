12. April 2019, 21:42 Uhr Für ein eigenständiges Leben Die Wünsche der Senioren

Landkreis will Bürgerinnen und Bürger befragen

Der Dachauer Kreistag hat beschlossen, sein Seniorenpolitisches Gesamtkonzept aus dem Jahr 2008 fortzuschreiben. Ziel des Konzepts ist es, alle Lebensbereiche von Seniorinnen und Senioren so zu gestalten, dass ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden möglich ist. Dabei will der Landkreis Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept berücksichtigen.

Aus diesem Grund wird in den nächsten Tagen 8500 Landkreisbürgerinnen und -bürgern im Alter von mindestens 65 Jahren ein vierseitiger Fragebogen zugehen. Die Landkreisverwaltung bittet alle Empfängerinnen und Empfänger, diesen Fragebogen auszufüllen und im beiliegenden Freikuvert zurückzusenden. Bei dieser Befragung geht es insbesondere darum, von den älteren Landkreisbürgerinnen und -bürgern zu erfahren, wo aktuelle Probleme und Defizite vorhanden sind und welche Bedürfnisse und Wünsche die verschiedenen Altersgruppen und Gemeinden haben. Die Seniorinnen und Senioren sollen aber auch konkrete Lösungsvorschläge machen und darlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Wie das Landratsamt mitteilt,

ist diese Befragung selbstverständlich anonym und unterliegt den Bestimmungen des Datenschutzes. Der Aufwand für diese Umfrage sei zwar sehr groß. Der Landkreis erwartet sich aber auch einen großen Gewinn für das Seniorenpolitische Gesamtkonzept und damit für die Seniorinnen und Senioren.