31. Mai 2019, 21:56 Uhr Für die Rathausverwaltung Stadt kauft Zieglerbräu

Die dringend notwendige Erweiterung des Dachauer Rathauses kann nun realisiert werden. OB Florian Hartmann (SPD) spricht von einem Glücksfall. Fraktionen begrüßen die Entwicklung

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Die Stadt Dachau kauft das Zieglerbräu-Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Rathaus, um darin Büros der Verwaltung zu realisieren. Damit nimmt die langjährige Debatte um einen Standort für die Rathauserweiterung ein überraschendes Ende. Um das Gebäude als Verwaltungssitz nutzen zu können, muss es nach Angaben der Stadt erheblich umgebaut werden. Anschließend soll die Gaststätte wiedereröffnen. Das Hotel, das sich derzeit im Zieglerbräu befindet, verschwindet für immer aus der Altstadt. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) spricht von einem "Glücksfall" für die Stadt.

In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche in Dachau. Wie nun bekannt wurde, hatte der Stadtrat in der vergangenen Woche in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, das Anwesen zu erwerben. Am Freitagvormittag nun verschickten die Stadt und Andrea Schneider, die bisherige Eigentümerin des Zieglerbräu, fast zeitgleich zwei Pressemitteilungen, in denen sie über den Deal informierten. Ein Kaufvertrag ist unterzeichnet und notariell beurkundet. Beide Parteien verschweigen den Kaufpreis.

Wirtin Andrea Schneider, die das Hotel-Restaurant seit 2001 betreibt und seit 2007 Eigentümerin ist, ging im Sommer 2018 auf Hartmann zu mit dem Vorschlag: "Kauft doch den Zieglerbräu". Der Grund für ihren Entschluss: Sie und ihr Mann würden mit immer größeren Problemen kämpfen, welche einen reibungslosen Betrieb extrem erschweren würden, so Schneider. Sie nennt den "allgegenwärtigen Fachkräftemangel" und die "ständig wachsende Flut von bürokratischen Auflagen". Schneider sagt, zwar sei dieser Schritt mit "Herzschmerz" verbunden. Aber sie sei stolz zu wissen, "dass das Haus künftig eine tolle Bestimmung hat". Hartmann sagt, Scheider habe ihrer Heimatstadt "einen großen Dienst" erwiesen.

Das Rathaus platzt seit Jahren aus allen Nähten. Fast alle Bereiche der Verwaltung benötigen dringend weitere Büro- und Arbeitsplatzflächen. Hintergrund ist, dass mit der Bevölkerung auch die Aufgaben der Verwaltung rasch zunehmen und somit mehr Personal erforderlich ist.

2015 fassten die Stadträte einen Grundsatzbeschluss, dass die Verwaltung in der Altstadt bleiben soll. Mehrere Standorte waren im Gespräch: das frühere Rössleranwesen oder der Karlsberg mit dem angrenzenden Grundstück, auf dem sich das Gebäude mit dem markanten Schriftzug "Trinkgeld" befindet. Zuletzt stand mit dem Max-Mannheimer-Platz wieder ein Gelände außerhalb der Altstadt zur Debatte. Doch all diese Standorte scheiterten letztlich auch, weil sich die Fraktionen im Stadtrat nicht einigen konnten.

Nun nimmt die Diskussion um die Rathauserweiterung mit der Entscheidung des Stadtrates, das Zieglerbräu zu kaufen, ein unerwartetes Ende. Aus den einzelnen Fraktionen ist nur Positives zu hören. Das sei die deutlich bessere Lösung als am Max-Mannheimer-Platz, sagt etwa Florian Schiller (CSU). Peter Gampenrieder (ÜB) spricht von einer "hervorragenden Idee". Und auch Thomas Kreß (Grüne) begrüßt den Entschluss. "Alle anderen Möglichkeiten waren ein relativer Krampf", sagt er.

Über die Rathauserweiterung hinaus bieten sich für die Entwicklung der Altstadt eine Reihe von neuen Optionen. Für Hartmann ist mit dem Erwerb des Areals die seit vielen Jahren gewünschte Aufstiegshilfe zwischen Unterer Stadt und Altstadt ein Stück näher gerückt. "Das Grundstück ist hervorragend für eine Verbindung der Altstadt mit der Ludwig-Thoma-Wiese geeignet. Eine Aufstiegshilfe für die Bürger ist jetzt nicht mehr nur ein Traum, sondern eine realistische Option", so der OB.

Nun beginnt die Planungsphase, die bis zu drei Jahre dauern wird und in der es darum gehen wird, wie die sieben Ebenen des Gebäudes am Hang genutzt werden können. Bis gebaut wird, führt Andrea Schneider als Pächterin zusammen mit ihrem Mann das Hotel und Restaurant weiter wie bisher. Nach dem Umbau will die Wirtin nur noch die Gaststätte betreiben. Sie sagt: "Ich bin gespannt, wie sich das Haus und die Altstadt entwickeln."