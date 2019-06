20. Juni 2019, 21:50 Uhr Für die Ferien Ehrenamtliche Deutschlehrer gesucht

Das Landratsamt Dachau sucht Freiwillige, die in den Sommerferien Kindern und Jugendlichen beim Deutschlernen helfen möchten. In den langen Sommerferien haben Kinder und Jugendliche, die in einer Unterkunft für Asylbewerber leben, in den meisten Fällen wesentlich weniger bis gar keinen Kontakt zur Deutschen Sprache. Aber gerade eine Kontinuität in der Förderung beim Deutschlernen wäre wichtig, um nach den Ferien nicht wieder von vorne anfangen zu müssen. Ehrenamtliche Begleitung in den Ferien ist das erste Thema der nun beginnenden Veranstaltungsreihe des Landratsamtes Dachau "Bildung durch Ehrenamt - Unterstützung für Neuzugewanderte".

Dabei wird an jedem Treffen der Veranstaltungsreihe ein bestimmtes Bildungsthema im Fokus stehen. Im Gespräch mit Hauptamtlichen aus dem jeweiligen Bereich sowie mit Ehrenamtlichen und Interessierten aus dem ganzen Landkreis, bekommen die Freiwilligen die Möglichkeit, sich über das Thema zu informieren und auszutauschen. Das erste Austauschtreffen findet am Donnerstag, 27. Juni, statt. Beginn in der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Dachau ist um 19 Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis mit Erfahrung als Asyl-Helfer, aber auch an Personen, die in den Ferien Zeit und Lust haben, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.

Erfahrene Pädagoginnen aus Grund- und Mittelschule werden Lernmaterialien vorstellen, die dazu geeignet sind, dass auch pädagogische Neueinsteiger die jungen Menschen didaktisch richtig unterstützen können. Neben den Übungen für die Schule werden aber auch Freizeitaktionen vorgestellt, die Ehrenamtliche gemeinsam mit Familien oder Kindern, die in den Asyl-Unterkünften wohnen, während den Ferien unternehmen können. Fragen zum Thema Aufsichtspflicht und Versicherung werden ebenfalls beantwortet.

Dardan Kolic, Bildungskoordinator für Neuzugewanderte, und Julius Fogelstaller, hauptamtlicher Integrationslotse, laden alle aktiven Asyl-Helfer und alle Interessierten im Landkreis zu dieser Veranstaltung ein. Die Teilnehmer erhalten konkrete Informationen, wie Sie sich engagieren können und was Sie dabei beachten müssen. Außerdem können Sie sich mit Ehrenamtlichen austauschen, die bereits seit langem aktiv sind. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es beim Integrationslotsen unter Julius.Fogelstaller@lra-dah.bayern.de oder telefonisch unter 08131/74-1875.