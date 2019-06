30. Juni 2019, 22:18 Uhr Für die Beste Eine Nacht in London

London bei Nacht, klar, das muss ein Traum sein. "Ich freue mich schon sehr auf London", erklärt Sophia Rothenhöfer, Schulbeste im Jahr 2018 mit ihrem Abschluss an der Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs. Die Abschlussprüfungen bestand die junge Frau mit der Traumnote 1. Dafür erhielt sie auf der Abschlussfeier ein Sprachstipendium von der Sparkasse Dachau überreicht, das sie jetzt einlöst. "Ich habe viele Sehenswürdigkeiten eingeplant und eine Stadtrundfahrt bei Nacht", so Rothenhöfer. Die Absolventin erhielt jetzt ihre Reiseunterlagen und das Taschengeld. Das Sparkassen-Reisebüro hat die Stipendiatin bei allen Leistungen und Wünschen umfassend beraten und die Buchungen getätigt.

Annemarie Hagitte von der Sparkasse überreichte ihr kurz vor der Abreise zusätzlich zu ihrem Stipendium das Reisetaschengeld in Höhe von 200 Euro. Hagitte sagt: "Es ist uns ein Anliegen, als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut und in der Region verwurzeltes Unternehmen, die Jugend und die Region zu fördern. Die Stipendien für die Abschlussbesten der weiterführenden Schulen sind ein Beispiel unserer Förderung der Bildung und Wissenschaft.