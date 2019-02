24. Februar 2019, 21:56 Uhr Fünfte Jahreszeit In einer weit entfernten Galaxis

Beim Faschingsball der Dachauer Feuerwehr treffen sämtliche fiktive Universen aufeinander. Während viele Männer bei der "Florianis Spacenight" eine Mission als Astronaut erledigen, nehmen sich einige Frauen Prinzessin Leia aus Star Wars zum Vorbild. Es ist eine Party nicht von dieser Welt

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Der Höhepunkt des Abends gehört Porky. Er singt ein Lied anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr.

Was immer geht, sind die Teletubbies und eine Afro-Perücke.

Die Dachauer Feuerwehr legt eine Showeinlage auf die Bühne, die bei den Narren gut ankommt.

Der diesjährige Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Dachau sollte seine Besucher in fremde Sphären versetzen, das Motto: "Florianis Spacenight - das Universum schlägt zurück." Die Umgebung, das Ludwig-Thoma-Haus, bot für Thema und Dekoration bereits eine interessante Voraussetzung: Die Decke des Stockmann-Saals ist noch nicht fertig gestellt, einzelne Rohre lassen sich noch erkennen und an diesem Abend verbargen weiße Tücher freie Stellen. Sterne und Planeten aus Pappe und Alufolie schmückten Gang, Bühne und die drei Tanzsäle.

Die Kostüme der Gäste waren gewohnt kreativ, zwei Ideen setzten sich jedoch besonders häufig durch: Viele der männlichen Besucher, so auch Oberbürgermeister Florian Hartmann, entschieden sich für den klassischen Astronauten-Anzug. Hartmanns Verlobte, Julia Märkl, begleitete ihn im Raketenkostüm. Ein Großteil der Besucherinnen nahm allerdings eine Filmfigur zum Vorbild: Prinzessin Leia aus Star Wars.

Möge die Macht mit ihm sein: Oberbürgermeister Florian Hartmann zeigt sich im Astronauten-Anzug. Seine Verlobte Julia Märkl wählt ein Raketen-Outfit.

Die Kostüme der Gäste waren gewohnt kreativ.

Die Besucher haben sich anlässlich des Mottos "Spacenight" in - im wahrsten Sinne - leuchtende Kostüme geworfen.

Für die Balleröffnung trafen sämtliche - fiktive - Galaxien zusammen: Begleitet durch die Titelmusik von Star Wars traten Mr. Spock und Kapitän Kork aus "Raumschiff Surprise" auf die Bühne. Das große Thema der Show: Die anstehende 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Dachau. Spock und Kork wollten eine Zeitmaschine nutzen, um sich zu der Feier beamen zu lassen. Um zu checken, ob bei den Vorbereitungen alles so gelaufen ist, wie es sein sollte. Die Zeitreise auf der Bühne begann, doch die beiden landeten immer wieder am falschen Ort: Mal kämpften zwei Feuerwehrmänner mit Laserschwertern um die Einsatzleitung, mal warfen sich drei Darsteller in Handtuch und Badehose einen Wasserball hin und her, bauten ihr eigenes Planschbecken auf - "mei, bis des Hallenbad in Dachau fertig wird ..."

Wie in jedem Jahr wurden auch Lokalpolitiker ins Visier der Show gestellt: Als Spock und Kork mit ihrer Zeitmaschine im Winter landeten, schaufelten einige Feuermänner den Schnee weg, warfen dabei Konfetti in das Publikum. Ein Darsteller lief jedoch nur durch die Arbeitenden, schüttelte jedem die Hand und hat Smartphone und Selfie-Stick dabei, um alles festzuhalten. Auf seiner Jacke stand "Landrat", die Anspielung der Narren sollte also Stefan Löwl (CSU)gelten.

Über Oberbürgermeister Florian Hartmann scherzte die Feuerwehr in einem Song, den sie am Ende ihrer Show aufführten. Einen Jahresrückblick bräuchten sie dieses Mal nicht, so der Moderator im roten Satinkleid. Das hätte in diesem Jahr bereits Oberbürgermeister Hartmann auf Facebook übernommen. Dieser führte zum Jahresende in einem Video durch Dachau, in der Hand einen roten Regenschirm. Am Ende des Videos ist der Schirm kaputt, Hartmann wünscht sich für 2019 einen neuen. Diesen Wunsch erfüllte ihm die Feuerwehr Dachau nun auf der Bühne im Thoma-Haus und überreichte ihm feierlich einen roten Regenschirm.

Die ganze Show wirkte in diesem Jahr jedoch chaotisch, mancher Witz ging in der Fülle unter. Lacher ernteten die Darsteller trotzdem, vor allem Mr. Spock spielte seine Rolle mit Leidenschaft.

Nach der Showeinlage trat Ois Easy, eine Partyband aus dem Dachauer Landkreis, auf die Bühne, die Tanzfläche füllte sich schnell. Außerirdische und Astronauten tanzten zu Partyschlagern und Faschingshits, Marsmenschen und Sternenkrieger sangen gemeinsam mit. Ein friedlicher Ausgang, ein ebenso humorvoller wie galaktischer Abend.