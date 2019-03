8. März 2019, 22:14 Uhr Führung Geführter Rathaus-Rundgang

Die Gästeführerinnen Anni Härtl und Brigitte Fiedler bieten einen Rundgang im Dachauer Rathaus an. Interessierte erfahren dabei mehr über die Geschichte des Hauses, seine Architektur, seine Künstler und Ehrenbürger. Der große und der kleine Sitzungssaal sind für die Führung geöffnet. Die kostenfreie Führung findet statt am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Rathauseingang. Eine Anmeldung ist in der Tourist Information unter Telefon 08131/752 86 erforderlich.