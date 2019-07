21. Juli 2019, 21:58 Uhr Führung Abends durch den Wald spazieren

Die Förster Franz Knierer und Lisa Schubert laden Waldbesitzer und alle, die gerne in der Natur sind, zu zwei abendlichen Waldspaziergängen ein. Dabei sollen alle Fragen zum Wald, seinen Pflanzen und Tieren beantwortet werden. Der erste Termin ist am Dienstag, 23. Juli. Der Spaziergang läuft unter dem Thema: "Strukturvielfalt schafft Artenvielfalt". Treffpunkt um 18 Uhr in Weitenwinterried, einem Ortsteil von Hilgertshausen-Tandern. Ansprechpartner ist Franz Knierer, der unter Telefon 0179/4584975 zu erreichen ist. Der zweite Waldspaziergang findet am Dienstag, 06. August, statt. Das Thema lautet: "Augen auf! Manchmal ist mehr da, als man auf den ersten Blick sieht." Treffpunkt ist um 18 Uhr in Glonn an der Abzweigung Richtung Ainhofen. Ansprechpartnerin ist Lisa Schubert, Telefon 0172/8212114.