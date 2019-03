28. März 2019, 22:02 Uhr Frühlingskonzert Blasmusik mit Tiefgang

Wer die Petershausener Blaskapelle kennt, weiß, dass die Musiker unter ihrer Dirigentin Katrin Czerny in ihren Konzerten weitaus mehr als Bierzeltmusik und Humtata auf der Bühne zum Besten geben. Dementsprechend begann das diesjährige Frühlingskonzert in geheimnisvollem Dunkel mit dem beeindruckenden Stück "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauß. Es folgten bekannte Melodien aus dem Musical "My Fair Lady".

Etwas weniger bekannt, aber nicht weniger imponierend waren die "Deutschlandbilder" von Alfred Bösendorfer. Bei diesem Stück konnte man sich vorstellen, über die Bundesrepublik zu fliegen und die unterschiedlichen Landschaften vorüberziehen zu lassen. Anschließend spielten die Musiker den "Ungarischen Tanz" von Johannes Brahms und "In aller Kürze". Als letztes Stück vor der Pause folgte der bekannte "Venezia Marsch" von Gaetano Fabiano. Damit bewiesen die Petershausener Bläser, dass sie auch die Märsche schneidig beherrschen.

Die Moderatoren des Abends, Katharina Kargl und Manfred Hildner, entließen das Publikum in die Erfrischungspause. Den zweiten Konzertteil startete das Jugendensemble der Blaskapelle Petershausen mit ihrem Nachwuchsdirigenten Nick Becker mit den Stücken "The Drunken Sailor" dem" Young Band Rock" und den "Pirates of the Caribbean". Auch die Vorstände Robert Boser, Manfred Hilner und Ulrich Czerny traten auf. Sie kletterten auf ein derzeit wegen des Schulhausumbaus aufgestellten Baugerüst und boten Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler) scherzhaft ihre Mithilfe an. Beim Stück "Sand Paper Ballet" zeigten sie ihr Können als Schmirgler und Schleifer. Es folgten noch "Two Worlds" von Phil Collins, "Das ist mein Leben" von Franz Watz und Salemonia Marsch von Kurt Gäble.

Die Überraschung des Abends für die Musiker und Gäste kam von einem Vertreter des Musikbundes von Ober- und Niederbayern, der während des Konzerts die zwei Wertungsspielstücke "Deutschlandbilder" und "In aller Kürze" ohne das Wissen der Musiker mit einem sehr guten Ergebnis bewertete.

Mit einem donnernden Applaus erklatschte sich das zahlreiche Publikum noch die Zugaben "Erzherzog Albrecht Marsch", den "Deutschmeister Regimentsmarsch" und zu guter Letzt noch die "Bayern Hymne". Die rund 40 Musikerinnen und Musiker samt dem Nachwuchsorchester boten an diesem Abend ein fulminantes Konzertprogramm aus der ganzen Bandbreite ihres Repertoires.