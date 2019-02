26. Februar 2019, 21:59 Uhr Frühling in Dachau Sonnenseite

Frauke heißt das Wetterhoch, das in den vergangenen Tagen einen Hauch von Frühling nach Dachau gebracht hat. Mit den Temperaturen steigt auch die Motivation zum Frühjahrsputz. Wenn das Schloss Dachau für die wärmeren Jahreszeiten fit gemacht wird, sieht das so aus: Arbeiter schneiden die Weinreben an der Mauer zurecht. Auch nicht der schlechteste Arbeitsplatz in diesen Tagen. Laut Meteorologen zeigt sich das Wetter noch bis Mitte der Woche von seiner besten Seite.