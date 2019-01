8. Januar 2019, 21:58 Uhr Frontalzusammenstoß 23-Jährige in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der B 471 werden vier Menschen verletzt

Von Thomas Radlmaier , Bergkirchen

Eine 23-jährige Autofahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 471 auf Höhe des Gewerbegebietes Gada bei Bergkirchen lebensbedrohlich verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Freisinger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Bergkirchen-Gada geriet er mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Mercedes kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fiat 500, an dessen Steuer die 23-jährige Frau aus Augsburg saß.

Beide Fahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes sowie der Feuerwehren Günding und Feldgeding mussten die deformierten Autos mit schwerem Gerät öffnen, um die 23-Jährige und den 35-Jährigen zu befreien. Beim Fiat mussten sie einen Zugang schneiden, beim Mercedes entfernten sie das Dach. Rettungshubschrauber flogen die Augsburgerin und den Freisinger in Münchner Kliniken. Im Fiat saß eine 28-Jährige auf dem Beifahrersitz, im Mercedes eine 22-Jährige. Feuerwehr und THW konnten sie zwar ohne den Einsatz schweren Geräts aus den Autos bergen. Die beiden Mitfahrerinnen mussten jedoch mit schweren Verletzungen nach Dachau und Fürstenfeldbruck in Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Dachauer Polizeiinspektion mitteilt, soll nun ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft klären, warum der Unfallverursacher mit seinem Mercedes auf die Gegenfahrbahn kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 31 000 Euro. Die Rettungskräfte mussten die Bundesstraße 471 aufgrund der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten für mehrere Stunden komplett sperren. Im Berufsverkehr kam es zu langen Staus. Insgesamt waren rund 30 Mitglieder der Feuerwehren Günding und Feldgeding sowie des Dachauer Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes im Einsatz. Zudem sicherten die Feuerwehren Feldgeding und Günding am Dienstagmorgen eine weitere Unfallstelle in der Dachauer/Brucker Straße in Feldgeding ab. Ein 79-jähriger Fahrer war beim Abbiegen mit dem Wagen einer vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dachau gebracht. Die Wagen wurden abgeschleppt