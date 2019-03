1. März 2019, 22:04 Uhr Frontalzusammenstoß 83-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 83-jährige Autofahrerin ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5 schwer verletzt worden. Die Frau aus Sulzemoos war gegen 7 Uhr mit ihrem Fiat von Bergkirchen in Richtung Günding unterwegs. Kurz vor Günding kam sie laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Seat. In den schleudernden Seat fuhr noch ein nachfolgender VW Polo. Die 83-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Münchner Klinikum gebracht, die 53-jährige Seat-Lenkerin aus Egenhofen und der 28-jährige Polo-Fahrer aus München wurden leicht verletzt. Die Kreisstraße war wegen der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung zwei Stunden lang gesperrt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr aus Günding.