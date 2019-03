19. März 2019, 21:54 Uhr Frist beachten Voranmeldung für Mittelschule Karlsfeld

Die Mittelschule Karlsfeld lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Karlsfelder Schulmodell am Mittwoch, 20. März, von 19 bis 20 Uhr in der Aula der Schule ein. Was ist das Karlsfelder Schulmodell? Was bedeutet der Terminus 9+2? Wie wird in den Modellklassen unterrichtet? Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es? Wie sieht die Abschlussprüfung nach der 11. Klasse aus? Welche Möglichkeiten gibt es nach dem erfolgreichen Abschluss der 11. Klasse? Alle diese Fragen sollen beantwortet werden. Anschließend laden Schüler der Modellklassen die Besucher bei kleinen Snacks zu einem Erfahrungsaustausch ein. Dabei stehen auch Lehrkräfte aus den aktuellen Modellklassen für Fragen zur Verfügung. Wichtig: An diesem Abend werden die Voranmeldungen für das Schuljahr 2019/20 verteilt.