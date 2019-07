1. Juli 2019, 21:41 Uhr Friedenskirche Komödiantisches Roadmovie

"Film ab!" heißt es im Gemeindehaus der Friedenskirche in Dachau, am Donnerstag, 4. Juli, von 19 Uhr an: Die drei "Cantorianer"-Mönche Benno, Tassilo und Arbo müssen ihre Brandenburger Abtei verlassen, weil es ihr an Nachwuchs und Geld mangelt. Sie machen sich auf die lange Reise in die Toskana zum letzten noch verbliebenen Cantorianer-Kloster. Doch der Weg dorthin ist mit irdischen Verlockungen gepflastert. So wird Arbo mit der "Fleischeslust" konfrontiert in Person der hübschen Fotografin Chiara. Ein komödiantisches Roadmovie, das vor allem auf den Zusammenprall von klösterlicher Askese und irdischer Vergnügungssucht sowie auf die daraus resultierenden absurd-komischen Momente setzt. Der Soundtrack aus meditativer Chormusik nimmt gefangen und setzt ebenfalls einen Kontrapunkt zur hektischen Betriebsamkeit außerhalb der Kirchenmauern. Gleichsam ein Urlaubsfilm, auch wenn die drei Mönche sich nicht ganz freiwillig auf den Weg nach Italien machen. Der Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ist freigegeben für Zuschauer ab 14 Jahren. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für ein Filmgespräch. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Titel des Films nicht genannt werden.