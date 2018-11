15. November 2018, 22:16 Uhr Friedenskirche Gottesdienst zum Thema Pflege

Pfarrer Peter Lysy predigt in einem Gottesdienst am Buß und Bettag, 21. November, in der Friedenskirche Dachau über das Thema Pflege. Im Anschluss an den Gottesdienst gegen 20.30 Uhr wird Katja Krüger, Pflegeberaterin der AOK Bayern für den Bereich Dachau, im Gemeindehaus der Friedenskirche Hintergründe und Tipps für den Pflegealltag präsentieren und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Der Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (kda) organisiert seit vielen Jahren in unterschiedlichen Kirchengemeinden Bayerns unter dem Titel "Sozialpolitischer Buß- und Bettag" Abende wie diesen in der Friedenskirche, die sich mit wichtigen sozialen Fragen in Beruf und Alltag befassen.