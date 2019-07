1. Juli 2019, 21:40 Uhr Friedenskirche Dachau Freie Plätze für Kleinkindgruppen

Es gibt noch wenige freie Plätze für die Kleinkindgruppen in der evangelischen Friedenskirche Dachau. Ehrenamtliche und pädagogisch erfahrene Leiter betreuen die einzelnen Gruppen, welche der Förderverein Kinder- und Jugendhaus der Friedenskirche Dachau anbietet. Die Gruppen sind aufgeteilt in: Eltern-Kind-Gruppen mit Kindern ab neun Monaten (einmal wöchentlich), sowie Zwei-Tages-Gruppen und Drei-Tages-Gruppen für Kinder, die im laufenden Gruppen-Jahr drei Jahre alt werden oder es gerade sind. Wer die Anmeldefrist verpasst hat und noch aufspringen möchte, kann sich im Pfarramt der Friedenskirche unter der Telefonnummer 08131/87958 oder per E-Mail an die Adresse vorstand@kinderundjugendhaus.de noch um eine Anmeldung bemühen. Nähere Informationen zu den Kleinkindgruppen sind auch auf der Webseite einsehbar unter www.friedenskirche-dachau.de im Menü "Gemeindeleben" unter "Kinder und Familien".