27. Januar 2019, 22:02 Uhr Friedenskirche Dachau Film über einen Mönch auf Reisen

Interessierte können sich am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirche Dachau einen Film ansehen. Dabei geht es um einen strenggläubigen Karthäusermönch, der nach 25 Jahren in der Abgeschiedenheit seines Klosters im Auftrag seines Ordens nach Indochina reist. Geplagt von heftiger Flugangst, verlässt er in Neu-Delhi den Flieger und setzt seinen Weg über Land fort. Begleitet wird er von seiner Flughafen-Bekanntschaft, einer jungen schwarzen Frau aus New York. Die beiden ungleichen Gefährten fühlen sich immer stärker zueinander hingezogen. Der Film ist ab zwölf Jahren geeignet. Der Eintritt dazu ist kostenlos.