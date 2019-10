Im Gemeindesaal der Friedenskirche Dachau wird am Samstag, 12. Oktober, um 15.30 Uhr das Stück

"Josa mit der Zauberfidel" vom Fliegenden Theater, Berlin, gezeigt. Es gibt noch Karten für die Vorstellung. Das Märchen von Janosch wird von Live-Musik begleitet und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Wie oft bei Janosch handelt es sich hierbei um eine Geschichte, in der die Schwachen Unterstützung finden. Kinder erfahren, dass nicht allein körperliche Kraft wichtig ist. Es geht um die Zauberkraft der Musik und es wird gezeigt, dass Kunst und Kultur von den Herrschern nicht so einfach instrumentalisiert werden können. Zudem wird über eine Vater-Sohn-Beziehung berichtet, darüber, dass man seinen eigenen Weg gehen muss, der ganz anders aussehen kann als ein Vater sich das vorstellt. Eintrittskarten gibt es für sechs Euro in der Naturkostinsel in Dachau oder über www.leierkasten-dachau.de.