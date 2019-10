Die Dachauer Ortsgruppe von "Fridays for Future" plant eine Demonstration in der Stadt Dachau. Der erste "Dachauer Klimastreik" soll am Freitag, 18. Oktober, über die Bühne gehen. Das hat "Fridays for Future Dachau" in mehreren sozialen Netzwerken mitgeteilt. Demnach treffen sich die Teilnehmer um 12.30 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Der Abschluss des Klimastreiks ist am Fondi Park geplant. "Endlich der erste Klimastreik auch in Dachau. Der ganze Landkreis hat darauf gewartet", schreibt "Fridays for Future Dachau" auf Instagram und Twitter. Die Unterstützer der weltweiten Klimaschutzbewegung sind vor allem Schüler und Studenten. Sie fordern, dass die Politik umfassende Maßnahmen ergreift, um die Klimakrise zu bewältigen.