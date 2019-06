5. Juni 2019, 22:17 Uhr Freizeittipp Singen und gruseln

Sing- und Jodelstammtisch sowie Kinderprogramm am Bauernhofmuseum Jexhof

Am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising findet am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr der monatliche Sing- und Jodelstammtisch statt. Wer Spaß am Singen hat, kann unter Leitung von Thomas Höhenleitner kostenlos mitmachen. Schulkinder können am Pfingstsonntag, den 9. Juni 2019 von 14 bis 16 Uhr zwei spannende Stunden bei der Aktion "Gruselig ist das Räuberleben" mit Brigitte Hübner im Rahmen des Kinderprogrammes "Um Zwei dabei" erleben. Die Gebühr beträgt sechs Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.