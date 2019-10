Die erste Veranstaltung im Frühjahr war ein voller Erfolg, wie ein Sprecher des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Dachau mitteilt. Dabei fanden sich viele verschiedene Freizeitpartner, die Wandergruppen bildeten, gemeinsame Boule-Nachmittage veranstalten und einen Stammtisch gründeten. Deshalb gibt es jetzt das zweite "Dachauer Silver-Speed-Dating", und zwar am Freitag, 11. Oktober, um 16 Uhr. Eingeladen sind alle aktiven Frauen und Männer von 60 Jahren an, die Interesse an gemeinsamer Freizeitgestaltung mit anderen Männern und Frauen ihres Alters haben. Man meldet sich im MGH an, um dann im Speed-Dating-Verfahren jeweils fünf Minuten mit einem Gegenüber die gemeinsamen Interessen auszuloten. Verbindlichen Anmeldungen unter der Telefonnummer 08131 665 5046 oder per E-Mail: silverspeeddatingdachau@web.de. Die Veranstaltung findet im Adolf-Hölzl-Saal, Ernst Reuter Platz 1, in Dachau Ost statt und dauert bis 18 Uhr. MGH-Mitarbeiter moderieren.