19. Juli 2019, 22:33 Uhr Freizeit-Tipp Auf ein Neues

Am Samstag trifft der ASV Dachau im Heimspiel auf den Tabellenzweiten der Landesliga, den SV Erlbach

Ein Punkt aus zwei Spielen, mit dieser Bilanz kann ASV-Trainer Stephen Zepeda nicht zufrieden sein. Seine Landesliga-Fußballer unterlagen zum Saisonauftakt in Unterföhring mit 2:3 und mussten sich am Mittwochabend in einem total verrückten Spiel mit wechselnder Führung gegen den FC Töging mit einem 4:4 begnügen. Am Samstag, 20. Juli, nimmt der ASV Dachau nun im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Erlbach einen neuen Anlauf, den ersten Sieg einzufahren. Die Partie im Sepp-Helfer-Stadion, Gröbenrieder Straße 21, wird um 17 Uhr angepfiffen.