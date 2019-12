Für alle Modelleisenbahnbegeisterten findet am Montag, 6. Januar, von 10 bis 15 Uhr in der Dachauer ASV-Halle an der Gröbenrieder Straße 21 ein Hobby- und Sammlermarkt statt. Laut Veranstalter Franz Gruber aus München werden die Besucher Modelleisenbahnen von Adler bis Inter-City-Express, von Güterzug bis Schnellzug sowie diverses Zubehör bestaunen und erwerben können. Es gebe sicher auch genügend Gelegenheit zum Fachsimpeln, versichert er. Zudem stünden die Aussteller allen Interessierten mit Rat und Tat sowie mit praktischen mit Tipps für die eigene Anlage zur Seite.