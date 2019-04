2. April 2019, 21:49 Uhr Freizeit Anmeldung zum Ferienprogramm

60 Ausflüge und Schnupperstunden bietet die Stadt im Sommer an

Das Ferienprogramm der Stadt Dachau ist online. Unter www.dachau.de/ferienprogramm können sich Eltern, Kinder und Jugendliche nun aus etwa 60 Angeboten das Passende für sich heraussuchen. Ob Erholung, Abenteuer, Freunde kennen lernen oder fantastische Ideen entwickeln - nichts kommt zu kurz. Dieses Jahr fährt die Abteilung Integration und Jugend der Stadt Dachau mit einer Gruppe in die wunderbare Dachauer Partnerstadt Fondi ans Meer. Die etwas Jüngeren können sich im nahen Feriendomizil in Ainhofen austoben. Behinderte und nicht behinderte Kinder dürfen eine fröhliche Woche auf dem Bauernhof Ferlhof bei Markt Indersdorf verbringen. Und mit der Freizeitaktion "Stark und fair" nahe Regensburg werden abenteuerlustige Mädchen angesprochen.

Kinder, die lieber nur einen Tag ohne Eltern verbringen wollen, haben ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten: Angeboten wird etwa Stand-up-Paddeling, eine Chiemsee-Piratentour sowie ein Ausflug zu den Alpakas oder zum Bayernpark. Und in Dachau kommen kleine Forscher, kreative Köpfe und junge Sportler voll auf ihre Kosten. Die Dachauer Vereine engagieren sich beim diesjährigen Ferienprogramm wieder mit zahlreichen Schnupperaktionen, bei denen Kinder und Jugendliche Verschiedenes ausprobieren können.

Los geht das Sommerferienprogramm in der ersten Ferienwoche mit der Spielstadt. Die Stadt weist darauf hin, dass es auch in den Pfingstferien Betreuungsangebote gibt. Die Anmeldung läuft ab sofort. Wer Rückfragen hat, kann sich unter Telefon 08131/75-182 informieren. Familien, die nicht in Dachau wohnen, können sich zwar auch anmelden - allerdings erst ab dem 15. Juni.